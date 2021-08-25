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Sıla ve İlker Kaleli'nin aşk tatili - Magazin haberleri

Sıla ve İlker Kaleli'nin aşk tatili

Bu yılın sürpriz aşıkları Sıla ve İlker Kaleli, Bodrum tatillerini sürdürüyor. Çift, önceki gün Bitez'de objektiflere takıldı

25.08.2021 - 13:18 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Ocak ayında şef iHazer Amani'den boşanan şarkıcı Sıla, ünlü oyuncu İlker Kaleli ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Aşkları doludizgin süren çift, önceki gün Bodrum'da görüntülendi.

  • DOSTLARLA KOYU SOHBET

    Birlikteliklerini gözlerden uzak tutmaya çalışan ve gazetecilerden köşe bucak saklanan ikili, Bitez'de objektiflere yansıdı. Uzun süre arkadaşlarıyla sohbet eden ve zaman zaman kahkahalar atan çiftin bir hayli keyifli olduğu görüldü.

  • SEVGİLİSİNİ PLAJDAN İZLEDİ

    Sohbetin ardından Sıla akşam saatlerinde kız arkadaşı ile denize girerken, sevgilisi İlker Kaleli de onu izledi.

  • Arkadaşıyla sahilde eğlenceli anlar yaşayan Sıla'nın kahkahaları böyle objektiflere yansıdı.

  • Denize gireceği sırada başka bir arkadaşına poz veren şarkıcı, deniz gözlüğünü takarak mavi sulara daldı.

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