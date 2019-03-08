Aşkım Kapışmak Instagram hesabından o fotoğrafı yorumlayarak, "Siz hala seviyorsunuz birbirinizi! Ahmet'in 'emin misin?' bakışı, Sıla'nın görmezden geliyorum seni diyen gözleri. Evet, yarım kaldınız, öfkelisiniz, kızgınsınız ama ikinizde sakin aşkların aşıkla maşuğu olamazsınız. Sertsiniz, adrenalin seviyorsunuz. Isırarak sevmek gibi, sımsıkı sarılmak gibisiniz. Sıla'nın güçlü durmasını destekliyorum ama gözlerinde unutamamış bir kadın var. Ahmet in gözlerini dikerek bakması, gözlerimin içine bak çığlığı! Siz zor unutursunuz birbirinizi" ifadelerini kullandı.