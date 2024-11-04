Sıla Türkoğlu ve Tuba Büyüküstün'den Paris çıkarması
Sıla Türkoğlu sevgilisi Ata Ayyıldız ile, Tuba Büyüküstün ise çocuklarıyla Paris tatilinden paylaşımlar yaptı
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Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız ile romantik bir Paris tatiline çıkarken, Tuba Büyüküstün de çocuklarıyla birlikte Paris'te keyifli anlar geçirdi. İki ünlü oyuncu da Paris kareleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.
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SHOW TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu bir süredir aşk yaşadığı Ata Ayyıldız, Paris'te tatile çıkmıştı.
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Türkoğlu, bu romantik Paris tatilinden karelerini sosyal medya hesabında paylaşmaya devam ediyor.
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Ünlü oyuncu, Paris sokaklarında ve sevgilisiyle paylaştığı fotoğraflara: "Paris" notunu düştü.
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Paris'te tatil yapan bir diğer isimde Tuba Büyüküstün oldu.
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Büyüküstün, ikiz kızları Maya ve Toprak ile birlikte Paris sokaklarını tadını çıkardı.
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Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Beraber alınacak bir nefes daha" şeklindeki ifadelere yer verdi.
Fotoğraflar: Instagram