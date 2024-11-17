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        Haberler Magazin Sıla Türkoğlu sevgilisi Ata Ayyıldız'ı ailesiyle tanıştırdı - Magazin haberleri

        Sıla Türkoğlu sevgilisini ailesiyle tanıştırdı

        Bir süredir iş insanı Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan Sıla Türkoğlu, sevgilisini ailesiyle tanıştırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2024 - 10:14 Güncelleme: 17.11.2024 - 10:14
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          SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren oyuncu Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız ile her anını sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaşmaya devam ediyor.

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          Son olarak Ata Ayyıldız ile Paris'e tatil yapmaya giden Sıla Türkoğlu, bu kez sevgilisini ailesiyle tanıştırdı.

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          Sıla Türkoğlu, sevgilisi ve ailesiyle objektif karşısında poz vermeyi ihmal etmedi.

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          Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız'ın keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

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