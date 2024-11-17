Sıla Türkoğlu sevgilisini ailesiyle tanıştırdı
Bir süredir iş insanı Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan Sıla Türkoğlu, sevgilisini ailesiyle tanıştırdı
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SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren oyuncu Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız ile her anını sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaşmaya devam ediyor.
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Son olarak Ata Ayyıldız ile Paris'e tatil yapmaya giden Sıla Türkoğlu, bu kez sevgilisini ailesiyle tanıştırdı.
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Sıla Türkoğlu, sevgilisi ve ailesiyle objektif karşısında poz vermeyi ihmal etmedi.
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Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız'ın keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.