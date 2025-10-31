Sıla Türkoğlu, 'Kızılcık Şerbeti'ne veda edecek

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği, fenomen dizi 'Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz bir ayrılık haberi gündeme geldi.

Dizide 'Doğa' karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, 113'üncü bölümde diziye veda edecek. Yapımcı Faruk Turgut, bu ayrılığı X hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Turgut, açıklamasında şunları kaydetti; "Kızılcık Şerbeti dizimizin değerli oyuncusu Sıla Türkoğlu, 113'üncü bölümde diziye veda edecektir. Sezon başında ayrılmak istemiş, ancak ricamı kırmayarak 113'üncü bölüme kadar devam etti. Kariyer yolculuğunda daha büyük başarılar kazanacağına inancım tamdır. Çok teşekkürler Sıla, yolun açık olsun."