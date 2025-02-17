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        Haberler Magazin Sıla Türkoğlu, çocukken âşık olduğu ünlüyü açıkladı - Magazin haberleri

        Sıla Türkoğlu, çocukken âşık olduğu ünlüyü açıkladı

        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, hakkında merak edilenlerini anlattı. Ünlü oyuncu, çocukken âşık olduğu ünlü kişinin kim olduğunu da açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 13:00 Güncelleme: 17.02.2025 - 13:00
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        Çocukken âşık olduğu ünlüyü açıkladı
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        Sıla Türkoğlu, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hayatının keyifli gittiğini belirten Sıla Türkoğlu; "Güzel, keyifli gidiyor. Hayat, benim için bu aralar kendime döndüğüm zamanlardan ibaret. Çok yoğun çalışıyoruz, ondan kalan zamanlarda yalnız kalıp kendimi dinlemeyi seviyorum" dedi.

        Bir süredir Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan Sıla Türkoğlu, sevgilisiyle ilk buluşmasını anlattı: Bir detoks kampındaydım, 4 gün boyunca yemek yememişim. Bir gün sadece suyla besleniyorum. Ata, arayıp ilk buluşmaya davet etti. Açlıktan ağzım kokuyor. O da bana 'Benim de manikürüm yok' karşılığını verdi. İkimizde de o gün tuhaf bir şey vardı. Buluşmaya asla giymeyeceği şeyleri giyip gelmiş. Transparan gömlek vardı üzerinde!

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        Sıla Türkoğlu, açıklamalarına çocukken âşık olduğu ünlü kişinin kim olduğunu dile getirmekle devam etti. Oyuncağına 'Ömer' ismini verdiğini söyleyen 25 yaşındaki Türkoğlu, bunun nedenini şöyle açıkladı: 'Serseri' dizisi vardı. Okan Yalabık'a âşıktım. Oradaki ismi 'Ömer'di.

        Okan Yalabık

        Mutfak tezgâhına 'bango' dediğini dile getiren Sıla Türkoğlu, en İzmirli özelliğinin bu olduğunu söyledi.

        'İbrahim Selim İle Bu Gece' programına konuk olan Sıla Türkoğlu, oyunculuğa nasıl başladığından da söz etti. Türkoğlu, lisedeki edebiyat öğretmeni sayesinde oyunculuğa adım attığını ifade ederek; "Edebiyat öğretmenim, benimle çok ilgiliydi ve benim edebiyat bilgim çok iyiydi. O yüzden hep beni doğru yerlere yönlendirmeye çalıştı kendisi. Gerçekten fikirlerine saygı duyduğum için vardır bir bildiği diyerek gittim" dedi.

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        #Sıla Türkoğlu

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