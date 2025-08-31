Habertürk
        Sıla: Türkiye'de yaşamaktan dolayı çok mutluyum

        Sıla: Türkiye'de yaşamaktan dolayı çok mutluyum

        Sıla, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla anarak; "Bu bağımsızlık ve bu Cumhuriyet… O kadar mutluyum ki bu vatanda yaşamaktan, bu bayrağa sahip olmaktan. Kıymetini bilmemiz gerekiyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2025 - 10:54 Güncelleme: 31.08.2025 - 11:07
        "Kıymetini bilelim"
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; ünlü sanatçı Sıla, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde unutulmaz bir geceye imza attı.

        Konserin en duygusal anlarından biri, Sıla’nın ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla anarak söylediği sözler oldu. “Bu bağımsızlık ve bu Cumhuriyet… O kadar mutluyum ki bu vatanda yaşamaktan, bu bayrağa sahip olmaktan. Kıymetini bilmemiz gerekiyor” diyen Sıla, ardından 'Bir Başkadır Benim Memleketim' şarkısını elinde Türk bayrağıyla seslendirdi. Harbiye’yi dolduran binlerce seyirci de ellerindeki bayraklarla Sıla’ya eşlik etti.

        Sıla, konserinde ayrıca bir sürprize de imza attı. Sanatçı, söz ve müziği kendisine ait olan ve 12 Eylül’de yeni düzenlemesiyle yayınlanacak "Bodrum’un Suları" şarkısını ilk kez Harbiye’de seslendirdi. İlk olarak 2012'de 'Joker' albümünde yer alan eser, yeni düzenlemesiyle dinleyicilerden tam not aldı.

        #türkiye
        #sıla

