Talihsiz kaza: Düşüp, köprücük kemiğimi kırdım

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15 parçadan oluşan yeni albümü 'Şarkıcı'yı 20 Mayıs'ta dinleyicileriyle buluşturan Sıla, talihsiz bir kaza geçirdi. Geçtiğimiz ay düşüp, köprücük kemiğini kıran Sıla, konuyla alakalı açıklama yaptı.

1 Temmuz'a kadar gerçekleştirmeyi planladığı konserlerini iptal etmek zorunda kaldığını ifade eden ünlü şarkıcı, takipçilerine sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

"DİŞİMİ SIKTIM FAKAT OLMADI!"

Oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla, Instagram hesabından yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

8 isimli askımla sesleniyorum size. Yeni olmuş bir olay değil aslında. 10 Mayıs'ta oldu. Ben iyileşme ümidiyle birazcık dişimi sıktım. Fakat olmadı. 'Ne oldu?' diyeceksiniz... Düştüm ve köprücük kemiğimi taşa çarptım. Ucu da kırıldı. Alçıya da alınmıyor. Böyle bu deliyi zapt ettiler. Bu askıyla yaşıyorum. İlk 3 konseri iptal etmemizin sebebi de budur aslında.

Ben çaktırmama niyetiyle canlı yayında bunu çıkarıp, aslında hiçbir şey olmamış gibi davranarak epey bir gayret gösterdim. Fakat doktorumun görüşleri doğrultusunda haziran ayında yapacağım konserlerin riskli olacağı sonucu çıktı. Ben çok büyük bir moral bozukluğu yaşadım. Çünkü şarkılar yeni, beraber efkar paylaşacağız, neşe paylaşacağız.

Evdeki hesap çarşıya uymadı. Maalesef biraz daha devam edecek. Dolayısıyla konserlere 1 Temmuz Bodrum Antik ile başlayacağız. Ben bildirmek istedim bu durumu size. Kısa zamanda kucaklaşmak dileğiyle, yanaklarınızdan çok öpüyorum. Yeni şarkılara nazarlık olsun diyorum...