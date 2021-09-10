Sıla'dan 200 milyonluk başarı

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Ünlü sanatçı Sıla'nın 2016 yılında 'Mürekkep' adlı albümünde yer alan 'Yan Benimle' isimli şarkısı Youtube'da 200 milyon izlenme rakamına ulaştı.

Sony Müzik etiketiyle çıkan sözü Sıla'ya bestesi Fatih Ahıska'ya, düzenlemesi ise Efe Bahadır'a ait olan şarkının başarısından dolayı sanatçı, tüm dinleyicilerine teşekkür ederek, yeni şarkılarıyla müzikseverlerin karşısında olacağının da müjdesini verdi.