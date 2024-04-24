Sıla'nın 23 Nisan sürprizi

"HEPİMİZİN BAYRAMI KUTLU OLSUN"

Sanatçı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı "Ulu öndere bize ve çocuklara bıraktıkları için minnet duyuyoruz. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Çocukları düşünen ve bunu hayata geçiren çok az sanatçı var. Böyle sanatkarlarımızdan birisi Barış Manço. Daha önce projelendirdiğimiz şarkısını 23 Nisan vesilesiyle ilk kez burada paylaşmak istedik." sözleriyle Atatürk'ü ve Barış Manço'yu anarken seyircisinin 23 Nisan bayramını kutladı.