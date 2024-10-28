Uzun süredir aşk yaşayan şarkıcı Sıla ile oyuncu İlker Kaleli, birlikte yaptıkları 'Kapkara' adlı şarkıyı ilk kez Harbiye Açıkhava'da sevenlerinin karşısında seslendirdi.

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İlker Kaleli, sahnede gitarıyla sevgilisi Sıla'ya eşlik etti.

"AYNI DUYGULARDA BULUŞABİLDİYSEK NE MUTLU BİZE"

İlker Kaleli, şarkının sonunda seyirciye dönüp "Bugün ilk defa hep beraber birlikte çalmış olmak tarifsiz... Aynı duygularda buluşabildiysek ne mutlu bize. İyi ki varsınız" sözleriyle seslendi.

"İYİ Kİ VARSIN" Ünlü oyuncu daha sonra sevgilisine dönüp "İyi ki varsın" dedi. Sıla da İlker Kaleli'yi sahneden "Âşığım sana" sözleriyle uğurlandı. REKLAM