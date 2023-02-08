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Sıla ile Efe annelerine sarılmış bulundu! Yüreğimiz ağladı!

Kahramanmaraş merkezli ilk depremde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan 4 katlı apartmanın enkazı altında kalan 29 yaşındaki Selcan Bağış ile 8 yaşındaki kızı Sıla ve 8 aylık bebeği Abdullah Efe Bağış'ın cansız bedenleri, birbirlerine sarılı halde bulundu. Anne ve 2 çocuğu, memleketleri Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gözyaşlarıyla, yan yana toprağa verildi

Giriş: 08.02.2023 - 15:09 | Güncelleme: ABONE OL
Sıla ile Efe annelerine sarılmış bulundu! Yüreğimiz ağladı!
DHA

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7.7 ve Elbistan'daki 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde Selcan Bağış (29) ile kızı Sıla (8) ve 8 aylık bebeği Abdullah Efe evlerinin bulunduğu 4 katlı apartmanın çökmesi sonucu enkaz altında kaldı.

BİRBİRLERİNE SARILMIŞ BULUNDULAR

DHA'da yer alan habere göre ekiplerin çalışması sonucu anne ve 2 çocuğunun cansız bedenleri, birbirlerine sarılı halde bulundu.

CENAZELER YÜKSEKOVA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Bağış ile 2 çocuğunun cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak bugün sabah saatlerinde memleketleri Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dilektaşı köyüne getirildi.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Burada kılınan cenaze namazının ardından, Selcan Bağış ile çocukları yan yana açılan mezarlara gözyaşları arasında toprağa verildi.

KIZINI VE TORUNLARINI ELLERİYLE ÇIKARTTI

Kızını ve torunlarını kendi elleriyle ekiplerle birlikte enkazdan çıkarttığını belirten Abuzeyt Yalçın, "Kızım ve torunlarımın 4 katlı binanın enkazında birbirlerine sarılı halde kendi ellerimle çıkarttım. Allah kimseye böyle acı vermesin. Damadım gece vardiyasında çalışıyordu. O da ailesinin telaşına kapıldı. Ben kızımı ve çocuklarımı memleketime getirdim. Damadım da ailesini kurtarmak için orada kaldı." dedi.

"12 SAATLİK ÇALIŞMAYLA ENKAZDAN ÇIKARDIK"

Selcan Bağış´ın kuzeni Eyyüb Yalçın ise "Antalya´da çalışıyorum. Olayı duyar duymaz Hatay´a hareket ettim. Amcalarımla birlikte Selcan´ın yaşadığı İskenderun ilçesine vardık. 12 saatlik bir çalışmanın ardında Selcan ve çocuklarını birbirlerine sarılı şekilde enkazın içinde çıkartarak, bugün de memleketi Yüksekova Dilektaşı köyünde aile mezarlığında defnettik" diye konuştu.

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