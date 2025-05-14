Sıla Gençoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Atina'dan 35 milyon TL'ye ev aldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Söz konusu iddia, gündem oldu.

Ünlü şarkıcının yakın zamanda ev almadığı ortaya çıktı.

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Habertürk'ün edindiği bilgiler çerçevesinde; Sıla Gençoğlu'nun yıllar önce yatırım amaçlı olarak Atina'dan ev olarak kullanılmayacak kadar küçük bir gayrimenkul satın aldığı, söz konusu rakamların ise gerçeği yansıtmadığı belirtildi.