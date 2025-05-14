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        Haberler Magazin Sıla Gençoğlu'nun Atina'da ev aldığı iddiası gündem olmuştu - Magazin haberleri

        Atina'da ev aldığı iddiası gündem olmuştu

        Geçtiğimiz günlerde Sıla Gençoğlu'nun Yunanistan'ın başkenti Atina'dan 35 milyon TL'ye ev aldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak ünlü şarkıcının ev değil, yıllar önce ev olarak kullanılmayacak kadar küçük bir gayrimenkul aldığı öğrenildi

        Giriş: 14.05.2025 - 11:31 Güncelleme: 14.05.2025 - 11:48
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        Gerçek ortaya çıktı
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        Sıla Gençoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Atina'dan 35 milyon TL'ye ev aldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Söz konusu iddia, gündem oldu.

        Ünlü şarkıcının yakın zamanda ev almadığı ortaya çıktı.

        Habertürk'ün edindiği bilgiler çerçevesinde; Sıla Gençoğlu'nun yıllar önce yatırım amaçlı olarak Atina'dan ev olarak kullanılmayacak kadar küçük bir gayrimenkul satın aldığı, söz konusu rakamların ise gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

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        #Sıla Gençoğlu
        #atina
        #yunanistan

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