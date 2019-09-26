Türk pop müziğinin en özel kadın şarkı yazarı ve yorumcularından Sıla, “Meşk” EP’sinin ikinci video klibini müzikseverlerle buluşturdu.

Geçtiğimiz Temmuz ayında yayınladığı “Meşk” EP’sinden ilk olarak “karanfil” şarkısını kliplendiren ve uzun süre müzik listelerinin zirvesindeki yerini koruyan Sıla, dinleyicilerinden gelen yoğun istek üzerine “Haytalar Dükkanı” şarkısının video klibi için kamera karşısına geçti.

Sözleri Sıla Gençoğlu, müziği ise Sıla Gençoğlu ve Efe Bahadır’ın ortak imzasını taşıyan “Haytalar Dükkanı”nın düzenlemesi ise yine Efe Bahadır’a ait.

Yönetmenliğini Bedran Güzel’in, görüntü yönetmenliğini ise Veli Kuzlu’nun üstlendiği klip, Hadımköy’de bir evde çekildi. Yaklaşık 80 kişilik ekibin çalıştığı klipte Sıla’ya en yakın dostları eşlik etti. Tek plan tekniğinin kullanıldığı klibin çekimleri 16 saatte tamamlandı.

“Acı” ile başladığı cümlesine “Meşk” ile devam eden Sıla’nın “Haytalar Dükkanı” video klibi, tüm dijital platformlardaki yerini aldı.