Sıla cinayetinde sanığın internet araması şoke etti!

Giresun'da Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın cinayet öncesi internet araması şoke etti.
Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek (22) hakkında iddianame hazırlandı. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanık Gökçek'in ifadeleri ile Giresun Adli Tıp Şube Müdürlüğü ve Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesinin otopsi raporlarına yer verildi.
'AKIL SAĞLIĞI TAM' RAPORU
Sanık için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince verilen "akıl sağlığı tam" raporunun da yer aldığı iddianamede, Gökçek hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi.
CİNAYET ÖNCESİ İNTERNETTE ARAŞTIRMA YAPMIŞ
İddianamede, sanığın eylemi öncesinde "Uçakta bıçak gider mi" şeklinde internetten arama yaptığının belirlendiği kaydedildi. Sanığın, cinayet öncesi ve sonrası işlemiş olduğu suçu gizlemeye dönük eylemlerine işaret edilen iddianamede, sürekli araç değiştiren sanığın, kamera ve benzeri kayıt cihazlarının görüntü almasından kaçındığı belirtildi.
YARGILAMA EYLÜL AYINDA
Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Gökçek'in yargılanmasına 7 Eylül'de başlanacak.
SILA'YI BIÇAKLA ÖLDÜRMÜŞTÜ
Ankara'dan Giresun'a gelerek, ailesiyle yaşadığı Yalı Mahallesi'ndeki evinde Sıla Şentürk'ü 16 Şubat'ta bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanmıştı.
17 Şubat'ta tutuklanan Gökçek, Espiye L Tipi Kapalı Cezaevine konulmuş, daha sonra güvenlik gerekçesiyle Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmişti. Hüseyin Can Gökçek, mağdura yönelik "cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlamasıyla bir davadan daha yargılanıyor.
* Fotoğraflar DHA tarafından servis edilmiştir.
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