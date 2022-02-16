Türkiye, Giresun'dan gelen son dakika haberi ile sarsıldı. Ajanslarda yer alan bilgiye göre, 16 yaşındaki Sıla Şentürk, ailesi tarafından nişanlandırıldığı 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek tarafından vahşice katledildi. Sıla Şentürk'ün katili Hüseyin Can Gökçek, genç kızın boğazını keserek onu hayattan kopardı. 16 yaşındaki genç kızın ölümü infial yaratırken Sıla Şentürk kimdir, katili kim ve yakalandı mı konusuyla ilgili araştırmalar sosyal medyada artış gösterdi.

SILA ŞENTÜRK KİMDİR?

Olay, sabah saatlerinde Erikliman Köyü'nde meydana geldi. Babaannesine ait evde kalan Sıla Şentürk, bir süre önce nişanlandığı Hüseyin Can Gökçek ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Gökçek, yanında getirdiği bıçakla Şentürk’ün boğazını kesti. Küçük kız, kanlar içinde kalırken Gökçek ise evden kaçtı.