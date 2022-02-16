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Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk boğazı kesilerek öldürüldü! Sıla Şentürk kimdir, neden öldürüldü, katili kim öldürdü ve yakalandı mı? - Haberler

Son dakika haberler: Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk boğazı kesilerek öldürüldü! Sıla Şentürk kimdir, neden öldürüldü, katili kim ve yakalandı mı?

Türkiye, bir kadın cinayeti ile daha sarsıldı. Edinilen bilgiye göre, Giresun'da yaşayan 16 yaşındaki Sıla Şentürk, ailesi tarafından nişanlandırıldığı 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Giresun'da yaşanan cinayet, infial etkisi yaratırken sosyal medyada da tepkilerin ardı arkası kesilmedi. Kan donduran olayla ilgili soruşturma devam ederken Sıla Şentürk kimdir, katili yakalandı mı konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte, Giresun'daki kan donduran cinayet ile ilgili detaylar

16.02.2022 - 18:40 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Türkiye, Giresun'dan gelen son dakika haberi ile sarsıldı. Ajanslarda yer alan bilgiye göre, 16 yaşındaki Sıla Şentürk, ailesi tarafından nişanlandırıldığı 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek tarafından vahşice katledildi. Sıla Şentürk'ün katili Hüseyin Can Gökçek, genç kızın boğazını keserek onu hayattan kopardı. 16 yaşındaki genç kızın ölümü infial yaratırken Sıla Şentürk kimdir, katili kim ve yakalandı mı konusuyla ilgili araştırmalar sosyal medyada artış gösterdi.

    SILA ŞENTÜRK KİMDİR?

    Olay, sabah saatlerinde Erikliman Köyü'nde meydana geldi. Babaannesine ait evde kalan Sıla Şentürk, bir süre önce nişanlandığı Hüseyin Can Gökçek ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Gökçek, yanında getirdiği bıçakla Şentürk’ün boğazını kesti. Küçük kız, kanlar içinde kalırken Gökçek ise evden kaçtı.

  • HAYATTAN KOPARTILDI

    Aile fertlerinin olmadığı evde işitme ve konuşma engelli babaanne, durumu komşularına ifade edip yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şentürk’ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

  • SILA ŞENTÜRK KATİLİ KİM, YAKALANDI MI?

    Hüseyin Can Gökçek ise il dışına çıkmak için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda polis ekiplerince yakalandı. Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen Gökçek'in sorgusu sürüyor.

  • NİŞAN BOZULUNCA KORUMAYA ALINMIŞ

    Sıla Şentürk’ün nişanın bozulması üzerine Gökçek’ten ölüm tehdidi aldığı gerekçesiyle bir süre devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildiği, 2 hafta önce felç geçiren babaannesine refakat etmesi için ailesinin talebi üzerine eve geri döndüğü ortaya çıktı.

  • İkilinin geçen yıl internet ortamında tanıştığı, aileler arasında yapılan nişanın 3 ay önce bozulması üzerine Hüseyin Can Gökçek’in barışmak için dün Ankara’dan Giresun’a geldiği de öğrenildi. Kendisiyle barışmak istemeyen genç kıza son haftalarda ölüm tehditlerini sürdürdüğü de öne sürülen şüpheli Gökçek’in emniyetteki sorgusu sürüyor.

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