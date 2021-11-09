İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi amacıyla örgütün propagandasını yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 5 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.