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        Haberler Gündem Siirt'te otomobilin çarptığı 17 küçükbaş hayvan öldü - Güncel haberler

        Siirt'te otomobilin çarptığı 17 küçükbaş hayvan öldü

        Siirt'te otomobilin küçükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 17 keçi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 23:53 Güncelleme: 26.06.2024 - 23:54
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        Otomobilin çarptığı 17 küçükbaş hayvan öldü
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        H.E'nin kullandığı otomobil, Siirt Çevre Yolu yeni hastane mevkisinde yolun karşısına geçen Ali Gök'e ait küçükbaş hayvanlara çarptı.

        Kazada, sürüdeki 17 keçi ölürken, araçta hasar oluştu.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.

        Bir süre trafiğe kapanan yol, daha sonra kontrollü olarak açıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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