Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Siirt'te örnek oy pusulasıyla seçmenleri YSP'ye yönlendiren 5 kişi gözaltına alındı

Siirt'te örnek oy pusulasını göstererek seçmenleri Yeşil Sol Partisine (YSP) oy vermeye yönlendirdikleri gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş: 14.05.2023 - 17:42 | Güncelleme: ABONE OL
Siirt'te örnek oy pusulasıyla seçmenleri YSP'ye yönlendiren 5 kişi gözaltına alındı
AA

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy verme işlemleri, Siirt'teki 284 okulda kurulan 745 sandıkta sürüyor.

Merkez Şehit Öğretmen İsmail Çelik Ortaokulu'nda M.A, Hürriyet İlkokulu'nda Ç.T, Dadaşlar İlkokulu'nda Ş.O. ile M.B. ve Fatih Ortaokulu'nda N.S'nin YSP'ye "evet" mührü basılı örnek oy pusulasını göstererek seçmenleri yönlendirdiği tespit edildi.

Durumun güvenlik güçlerine bildirilmesi üzerine şüpheliler gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'a muhalefetten işlem yapıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Oy kullanan İstanbullular parklara ve sahillere akın etti
Oy kullanan İstanbullular parklara ve sahillere akın etti
YSK Başkanı Yener'den flaş açıklama!
YSK Başkanı Yener'den flaş açıklama!
2023 Çekmeköy Seçim Sonuçları
2023 Çekmeköy Seçim Sonuçları
Şanlıurfa'da
Şanlıurfa'da "toplu oy kullanımı" iddiasıyla ilgili valilikten açıklama!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.