Siirt'te ikinci kattan düşen Eymen, hayatını kaybetti

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Siirt'in Tillo ilçesinde evin ikinci katından düşen Eymen Dursun (6), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Tillo ilçesine bağlı Akyayla köyünde meydana geldi. İddiaya göre evin ikinci katındaki pencereden dışarı bakan Eymen Dursun, dengesini kaybedip, düşerek ağır yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edilerek tedaviye alınan Eymen, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Eymen´in cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.