Hayvan otlatma kavgasında 6 kişi yaralandı

AA

AA'nın haberine göre, ilçeye bağlı Kılıçlı köyü Uluağaç mezrasında fidancılık yapan Y.K. ve H.K. ile Tütün köyü mevkisinde hayvancılıkla uğraşan ve göçer olarak yaşayan N.Ç, B.Ç, F.Ç. ve S.Ç. arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı.

Kavgada, 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt'teki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.