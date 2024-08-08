Siirt'te çıkan arazi yangını söndürüldü
Siirt'te çıkan arazi yangını ekipler tarafından söndürüldü
Giriş: 08.08.2024 - 18:33 Güncelleme: 08.08.2024 - 18:33
Merkeze bağlı Yağmurtepe köyü Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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