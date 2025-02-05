Çiftçilere fıstık ağaçlarını sulayın uyarısı!

Siirt Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Şuayip Aslan, yağışların yetersiz olması nedeniyle üreticilere uyarılarda bulundu.

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Aslan, yağışların yetersiz olduğunu ve 15 Şubat'tan sonra mutlaka ağaçların sulanması gerektiğini söyledi. Aslan, "Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre geçen yıla oranla yağışlarda yüzde 70 azalış var. Çok ciddi bir susuzluk ve kuraklık var. Tedbir almamız lazım şimdiden. Üreticilerimizden, su imkanı olanların 15 Şubat'tan sonra mutlaka ama mutlaka ağaçlarını sulamasını çok önemle rica ediyorum. Eğer suyunuz varsa, ağacın boğaz köküne değmeyecek şekilde bilinçli bir şekilde tarım il ve ilçe müdürlüklerinden bilgi alarak mutlaka sulayalım" dedi.

Fıstık üreticilerini çok büyük bir tehlikenin beklediğini kaydeden Aslan, şunları söyledi:

"Ağaçlar dahi kuruyor. Şu anda yağmur, 20 santim yerin altına girmemiş. Bu durumda ağaç kendini nasıl besleyecek? Çiftçilerimizden önemle arz ediyorum; şubat ayından sonra kuraklıkla karşı karşıya kalırsak imkanı olan mutlaka sulasın. 'Siirt fıstığı sulanmıyor' diyen arkadaşlar bunu boş versin, sulama imkanı olan su versin. Her bir ağaca 500 kilo, 600 kilo versin. Yazın kendisini koruma altına alması için mutlaka ama mutlaka sulama imkanı olan arkadaşlar sulasın. Diğer imkanı olmayanlar da devletten de ricamız, özellikle bu konuda Vali beyi de ziyaret edeceğiz. Bu dönemde suyu götürebileceğimiz yerlere de o konuda da yardımcı olacağız."

Aslan, fıstığa zarar veren Karagöz kurdunun sıcaklık nedeniyle erken çıktığını dile getirerek, "Karagöz kurdu, fıstık ağaçlarına çok ciddi bir zararlıdır. Normalde mart aylarının sonunda ve nisan aylarının başında ortaya çıkıyor; ama havalar sıcak olduğu için çıkışlar başlamış. Toprağın sadece nemli olduğunu görüyoruz, normalde bu aylarda bırakın böyle nemli olmasını bahçeye çamurdan giremiyorduk. Kuraklık çok ciddi ve önemli bir konu arz ediyor Siirt fıstığı için. Şu an ağaçların kendini koruması imkansızdır" diye konuştu.