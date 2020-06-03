Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, Eruh'a bağlı Bağgöze köyünün, koronavirüs salgını nedeni ile 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca koronavirüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan köyde 14 gün süreyle karantina uygulaması başlamıştır" denildi.