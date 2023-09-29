Siirt'te Anadolu benekli semenderi görüntülendi
Siirt'in Şirvan ilçesinde nesli tükenmek üzere olan Anadolu benekli semenderi görüldü
Giriş: 29.09.2023 - 09:34 Güncelleme: 29.09.2023 - 09:34
Siirt'in Şirvan ilçesinde nesli tükenmek üzere olan Anadolu benekli semenderi görüldü.
Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Şirvan ilçesini ziyaret eden ekipler, ilçe kırsalında Anadolu benekli semenderini, doğal yaşam alanında görüntüledi.