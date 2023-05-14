Siirt Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Siirt Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

HABERTURK.COM

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Siirt başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Siirt Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Siirt seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Siirt Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Siirt Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 81.40 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:11 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 87.2 oldu. Siirt Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 78.359 oyla yüzde 56.24 - Recep Tayyip Erdoğan: 58.204 oyla yüzde 41.78 - Sinan Oğan: 2.283 oyla yüzde 1.64 - Muharrem İnce: 474 oyla yüzde 0.34 aldı. Siirt 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Kemal Kılıçdaroğlu: 78.359 oyla yüzde 56.24Recep Tayyip Erdoğan: 58.204 oyla yüzde 41.78Sinan Oğan: 2.283 oyla yüzde 1.64Muharrem İnce: 474 oyla yüzde 0.34

Siirt Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 79.65 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:11 itibarıyla yüzde 84.2 oranında açıldı. 2023 Siirt milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Emek ve Özgürlük İttifakı: 63.406 oyla yüzde 48.63 - Cumhur İttifakı: 52.914 oyla yüzde 40.58 - Millet İttifakı: 10.858 oyla yüzde 8.33 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 541 oyla yüzde 0.42 - Ata İttifakı: 128 oyla yüzde 0.1 aldı. Saat 22:11 itibarıyla 2023 Siirt milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."

Emek ve Özgürlük İttifakı: 63.406 oyla yüzde 48.63Cumhur İttifakı: 52.914 oyla yüzde 40.58Millet İttifakı: 10.858 oyla yüzde 8.33Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 541 oyla yüzde 0.42Ata İttifakı: 128 oyla yüzde 0.1YEŞİL SOL: 63.406 oyla yüzde 48.63AK Parti: 47.126 oyla yüzde 36.15CHP: 9.280 oyla yüzde 7.12MHP: 4.295 oyla yüzde 3.29İYİ Parti: 1.578 oyla yüzde 1.21YENİDEN REFAH: 1.244 oyla yüzde 0.95SOL PARTI: 441 oyla yüzde 0.34MEMLEKET: 406 oyla yüzde 0.31BBP: 249 oyla yüzde 0.19AB: 163 oyla yüzde 0.13AP: 128 oyla yüzde 0.10HAKPAR: 122 oyla yüzde 0.09ANAP: 112 oyla yüzde 0.09TKP: 79 oyla yüzde 0.06GENÇ: 76 oyla yüzde 0.06HKP: 53 oyla yüzde 0.04MP: 36 oyla yüzde 0.03TKH: 21 oyla yüzde 0.02TİP: 0 oyla yüzde 0.00MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00ZP: 0 oyla yüzde 0.00GBP: 0 oyla yüzde 0.00YP: 0 oyla yüzde 0.00