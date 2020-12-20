Sihirli Annem ne zaman başlıyor, ilk bölüm hangi tarihte yayınlanacak? Sihirli Annem oyuncuları kimler, konusu

Sihirli Annem oyuncuları kimler? Soruları Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen ile yeniden yayınlanacak olmasının ardından merak konusu oldu. İşte Sihirli Annem'in yeni oyuncuları

YENİ SİNİRLİ ANNEM OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Betüş: Açelta Topaloğlu

Sadık: Emre Altuğ

Periliçe: Lale Başar

Dudu: Nergis Kumbasar

Suzan: Hande Katipoğlu

Avni: Bülent Seyran

Eda: Tara Mcmillen

Yavuz: Ogeday Girişken

Firuze: Eylem Yıldız

Çilek: Sıla Sade

Ceren: Cemre Demircan

Tuğçe: Nisa Sofiya Aksongur

Cem: Egemen Uysal

SİHİRLİ ANNEM DİZİSİNİN KONUSU

Bir dönem ekranlara damga vuran Sihirli Annem dizisi Gamze Özer tarafından oluşturulan Türk çocuk fantastik bir televizyon dizisidir.

Başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın paylaştığı dizide Betüş isimli bir perinin eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi ile başlarından geçen maceralarla dolu yaşamları konu alır.