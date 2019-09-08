08 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sihirbazlar Çetesi oyuncuları kimler? Sihirbazlar Çetesi konusu nedir? Şeklindeki sorular sinema severler tarafından merak konusu oldu. Vizyona girdiği dönem başarılı bir gişe yapan Sihirbazlar Çetesi ile ilgili ayrıntılar haberimizde...
SİHİRBAZLAR ÇETESİ OYUNCULARI KİMLER?
Jesse Eisenberg, J. Daniel Atlas, bir illüzyonist ve dört süvarinin lideri.
Mark Ruffalo, Dylan Rhodes, banka hırsızlığını araştıran FBI ajanı.
Woody Harrelson, Merritt McKinney, bir mentalist.
Isla Fisher, Henley Reeves, bir eskapist.
Dave Franco, Jack Wilder, el çabukluğu ile bilinen illüzyonist.
Mélanie Laurent, Alma Dray, banka hırsızlığı olayını araştırmak üzere soruşturmaya dahil olan Interpol ajanı.
Morgan Freeman, Thaddeus Bradley, sihirbazlar arasında hileleri ortaya çıkartarak para kazanan eski bir sihirbaz.
Michael Caine, Arthur Tressler, bir sigorta şirketi patronu ve dört süvarinin sponsoru.
Michael J. Kelly, Ajan Fuller
Common, Evans, Fuller ve Cowan'ın bir üst amiri olarak
David Warshofsky, Ajan Cowan, olay ile ilgili soruşturmayı devralan ajan.
José Garcia, Étienne Forcier, Las Vagas'taki seyircilerden biri
Jessica Lindsey, Hermia, Bradley'in asistanı
Caitriona Balfe, Jasmine Trassler, yardımcı
J. Larose, Willy Mears
Conan O'Brien, kendisi
Elias Koteas, Lionel Shrike, bir sihir yaptığı esnada boğularak ölen sihirbaz.
SİHİRBAZLAR ÇETESİ KONUSU NEDİR?
'Now You See Me', Atlas isimli son derece karizmatik ve etkileyici bir illüzyonistin liderliğini yaptığı, dünyanın en iyi sihirbazlarından oluşan 'Four Horsemen' ekibinin başından geçenleri konu alıyor. Ekip üstün sihir marifetlerini sadece sahne gösterileri için değil, soygun yaptıkları bankaların sistemlerine erişmek ve izleyicilerini soymak için kullanıyorlar. Bu adamlar izleyicileri önce başka bir kıtadaki bir bankayı soyarak, daha sonra beyaz yakalı bir suçlunun bankadaki milyon dolarlarını izleyicilerin banka hesaplarına aktararak şaşırtıyorlar. Bunun üzerine onları durdurmaya kararlı olan özel FBI ajanı Dylan bu çetenin peşine düşer
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