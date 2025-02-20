Sihalı saldırı suçundan aklanan ASAP Rocky 'alışveriş terapisi'ne çıktı: Rihanna'ya hediye aldı
Silahlı saldırı davasında suçlu bulunması halinde 24 yıla kadar hapis cezası alabilecek olan ASAP Rocky, suçsuz ilan edilmesinin ardından soluğu alışverişte aldı. Ünlü rapçi, sevgilisi Rihanna'ya doğum günü hediyesi seçti
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Rapçi ASAP Rocky, silahlı saldırı davasında suçsuz bulunmasının ardından soluğu alışverişte aldı. Stresli geçen dava srecinden sonra kendine 'alışveriş terapisi' yapan ASAP Rocky, sevgilisi Rihanna'ya doğum günü hediyesi aldı.
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36 yaşındaki rapçiye, ASAP Relli olarak bilinen eski arkadaşı Terell Ephron'a yarı otomatik ateşli silahla iki ağır saldırı suçundan dava açılmıştı. Rocky, 2021'de Hollywood'da bir kavga sırasında eski arkadaşını vurduğu için yargılandığı davada önceki gün jüri kararıyla suçsuz ilan edildi.
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Ünlü rapçi, hem beraatini kutlamak, hem de bugün 37 yaşına giren Rihanna'ya hediye almak için Beverly Hills'te alışveriş yaparken görüntülendi.
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Rocky, Beverley Hills'teki lüks mağazadan yeni kıyafetler satın alırken objektiflere yansıdı.
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Suçlu bulunması halinde 24 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak olan ASAP Rocky, suçsuz bulunup uzun hapis cezasından kurtulduktan sonra koşarak sevgilisi Rihanna'nın kollarına atlamıştı. Rihanna, dava sürecinde Rocky'yi hiç yalnız bırakmamış, hatta son duruşmaya iki çocuğuyla birlikte giderek ona destek olmuştu.