Türk üretimi Silahlı İnsansız Hava Araçları, (SİHA) Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen operasyonlar kapsamında Esad rejimine büyük kayıplar verdirdi. Rejim güçlerini adeta sahadan silen yerli üretim SİHA'ların operasyon bölgesindeki başarısı dünya gündeminde de geniş yankı uyandırdı. İşte SİHA hakkında merak edilenler...

SİHA NEDİR?

SİHA, Silahlı insansız hava aracıdır. Siha uzaktan kumanda ile uzaktan yönetilen bir uçak türüdür. Siha'nın iki türü vardır: Birisi uzaktan kumanda edilerek uçan, diğeri ise belli bir uçuş planı üzerinden otomatik olarak hareket edebilen uçaklardır.

SİHA AÇILIMI NEDİR?

SİHA'nın açılımı: "Silahlı insansız hava aracı"dır.

SİHA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

-Gövde uzunluğu 6.6 metredir.

-Kanat açıklığı 12 metredir.

-Toplam kalkış ağırlığı 650 kg'dır.

-Faydalı yük ağırlığı 55 kg'dır.

- Azami hızı 135 knottur.

- Servis irtifası 27.000 feettir.

- Havada kalış süresi 25 saattir.