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Sigortasız muayene ücreti ne kadar? Devlet ve özel hastaneler

Sağlık güvencesi olmayan kişiler genellikle Devlet Hastanelerinde muayene olmayı tercih ediyor. Devlet Hastaneleri sağlık güvencesi olmayan vatandaşlar için muayene ücreti almakta. Peki bu ücret ne kadar? İşte detaylar

13.12.2019 - 10:00 | Güncelleme:
Devlet hastanelerinde sigortasız muayene ücreti ne kadar?

Sağlık güvencesi olan vatandaşlar Devlet Hastanelerine bir ücret ödemeden muayene olabiliyor fakat bu durum sigortasız yani sağlık güvencesi olmayan kişiler için söylenemez. Sağlık güvencesi olmayan kişiler devlet hastanelerine muayene olmak için ücret ödemekteler. Peki bu ücret ne kadar? İşte detaylar

Devlet hastanelerinde sigortasız muayene ücreti;

Araştırma hastanelerinde sosyal güvenciniz olmadan muayene olmak isterseniz ödeyeceğiniz tutar 45 ila 100 Türk lirası 

Fakülte Hastanelerinde sigortasız muayene ücreti;

60 ila 100 Türk lirası

Devlet Hastanelerinde sigortasız muayene ücreti;

30 İla 50 Türk lirası

Özel Hastanelerinde sigortasız muayene ücreti;

75 ila 100 Türk lirası olarak belirlendi.

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