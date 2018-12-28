28 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Başkanlığını Can Akın Çağlar'ın yürüttüğü Türkiye Sigorta Birliği'nin üye şirketlerden derlediği verilere göre 2018 yılının Üçüncü çeyreği itibarıyla teknik ve mali sonuçları belli oldu. Buna göre, 2018 Üçüncü Çeyrek sonunda sigortacılar, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,5 artışla 25,9 milyar TL’yi bulan üstlendiği tazminat ile ekonomiye ve vatandaşlara güvence sağlamaya devam etti.
Sektörün prim üretimi geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, hayat dışı branşlarda %19,8, hayat sigortaları branşında ise %8,5’lik, ortalamada da %18,1’lik bir büyüme kaydetti. Bu sonuçlarla hayat dışı sigortalar prim üretimi 34,1 milyar TL, hayat sigortaları prim üretimi 5,4 milyar TL olurken; sektörün toplam prim üretimi 39,5 milyar TL’ye ulaştı. Hayat branşında önceki dönemlerdeki yüksek büyüme oranlarında etkili olan kredi hacminin stabil hale gelmesi hayat branşındaki büyümeyi sınırlı tuttu.
KATILIMIN PAYI YÜZDE 3.8 OLDU
Katılım sigortacılığında faaliyet gösteren yedi şirketin toplam prim üretimindeki payı ise yüzde 3,8’e ulaştı, toplam prim üretimi 1,5 milyar TL olarak gerçekleşti.
Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artışla 175milyar TL, toplam öz sermaye büyüklüğü ise 22,5milyar TL'ye çıktı.
Bireysel Emeklilik Sisteminde katılımcı sayısı 14 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 6,9 milyona, fon büyüklüğü de devlet katkısı dâhil 86,7 milyar TL’ye tırmandı. 2017 yılında başlatılan otomatik katılım uygulamasıyla 21 Kasım 2018 tarihi itibarıyla sisteme giren 14,1 milyon çalışanın 5 milyonunun sözleşmelerinin devam ettiği görüldü. Ayrılma oranı yüzde 66 olarak gerçekleşti. Sözleşmeleri devam eden katılımcıların otomatik katılım fon tutarı ise 3,8 milyar TL seviyesine yükseldi.
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