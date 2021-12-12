Sığınmacılara 'ölüm tuzakları': Fotoğrafları ortaya çıktı!

DHA

İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA), Fransa'dan Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye sığınmak isteyen, düzensiz göçmenlerin kullanmak zorunda kaldığı son derece tehlikeli botların görsellerini paylaştı.

NCA, bu deniz araçlarının insan kaçakçıları tarafından sığınmacılar için üretilen 'ölüm tuzakları' olduğunu vurguladı.

NCA, insan kaçakçılarının düzensiz göçmenleri bindirdiği tehlikeli botların görsellerini paylaştı. Fransa'dan Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye sığınmak isteyen düzensiz göçmenlerin bindirildiği botların altlarının, ince tahtadan yapılma olduğu ve deniz aracı olarak kullanılmasının son derece tehlikeli olduğu vurgulandı.

KOLİ BANDIYLA TUTTURULMUŞ

Yetkililer, sergilenen botlardan birinin tabanında kullanılan ince tahtanın ağırlığa dayanamayıp su aldığını, botun bazı yerlerinin koli bandıyla tutturulduğunu ve içindeki 27 kişinin boğularak hayatını kaybettiği belirtti.

NCA açıklamasında "Son aylarda, bazen 10 metre uzunluğa kadar olan daha büyük şişme botların kullanılmasına yönelik bir eğilim görüldü. NCA, bu büyük gri veya siyah markasız araçların çoğunun ticari kullanımının çok az olduğuna veya hiç olmadığına ve insan kaçakçıları için özel olarak üretildiğine inanıyor" dendi.