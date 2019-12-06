Siğile nedir, el ve ayakta siğillerin nedenleri, kimlerde daha sık görülür?

06 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Siğil; oluşan sert kabarıklardır. Ellerde küçük zararsız ve ağrı yapmazlar. Şekilleri yuvarlak girintili çıkıntılı yüzeyi olan, düzensiz ya da kabarık şekillerde oluşur.
Beyaz, gri ve ten kahverengi olurlar. Bazı virüslerin enfeksiyon oluşturması ile ortaya çıkarlar. Bağışıklık sisteminin zayıf olması nedeni ile de oluşurlar. Zamanla kendiliğinden iyileşirler ancak görüntü açısından ve ellerde olması nedeniyle rahatsız edici olurlar.
Tek ya da fazla çıkabilirler. Kesilmesi kanama yapabilir. O yüzden mikrop kapabilir kesinlikle bu şekilde yaklaşmamalıdır.
Ayak tabanında oluşan siğiller; hassas olurlar ve tedavi edilmezse ağrı yapabilirler. Pütürlü, süngerimsi yüzeyi, pullu ve kalın bir görüntüye sahiptirler. Yürüme esnasında oldukça sıkıntı yaratabilirler. Baskı nedeni ile ağrı olabilmektedir. Ayak siğillerinin üzerinde siyah noktalarda bulunur. Bunun nedeni baskı ile kanama olabilmesindendir.
Siğillerin ellerde çıkanları tedaviye gerek kalmadan iyileşirler. Ancak ayak tabanındakiler ve genital bölgede olanlar tedavi edilmesi gerekir. Özellikle genital bölge siğilleri bulaşıcıdır.
Siğillerin nedenleri nelerdir?
Siğiller “Human papilloma virüsü” (HPV) ile ortaya çıkarlar. Virüsler 100 çeşide yakındır ve hepsi farklı şekillerde oluşum sağlar. Bazıları ise rahim kanseri gibi nedenler oluşturabilir. Virüsler genelde ortak kullanılan havlular ya da bazı nesneler ile bulaşabilir. Genital bölgelerdeki siğiller çok eşli ya da korunmasız ilişkilerde ortaya çıkabilmektedir. Bu virüs bağışıklık sistemi güçlü olan kişilerde siğil oluşuna neden olmaz. Bazen kişinin ellerinde tırnakla kaşıma ya da kazıma ile başka yerlere de yayılabilir.
Siğiller; çocuklar ve gençlerde daha fazla görülür.
Siğil görünüşü itibariyle teşhis edilir ya da üzerlerinden parça alınarak analiz edilebilmektedir.
Siğil tedavisi
El ve parmaklarda oluşan siğiller iyileşerek zamanla kaybolur tedaviye gerek kalmaz. Ancak ayak tabanı ve genital bölge siğilleri tedavi edilmelidir.
Siğiller dondurularak tedavi edilebilmektedir. Sıvı nitrojen siğil üzerine enjekte edilir bu yöntem hafif ağrı yapabilmektedir. Birkaç kez tekrar edilerek uygulanmaktadır. Bir hafta sonra ölü dokular dökülerek siğiller kaybolur.
Siğiller; basit ameliyatla kesilerek ya da elektrik verilerek yakılır. İz bırakabilme ihtimali vardır. Ancak inatçı siğiller için uygulanmaktadır
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