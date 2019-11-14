Yapılan çalışmalar, hastaların yüzde 90'ının tütün ürünlerini aktif ya da pasif olarak kullandıkları için akciğer kanserine yakalandıklarını gösteriyor. Pasif içicilik, aktif sigara kullanımı kadar kişilerin akciğerlerine zarar verebiliyor. Pasif içicilerin akciğer kanserine yakalanma riskinin, hiç maruz kalmayanlara göre 4 kat daha fazla olduğu biliniyor.