Çoğumuz risk altındayız! Onu yapmak beyin performansını düşürüyor

Sigara içmenin bilişsel gerilemeyle ilişkisi olduğuna dair çeşitli bilimsel bulgulara ve sigaranın söz konusu bu etkiyi nasıl gerçekleştirdiğine dair çalışmalar gündemden düşmüyor. Bu konuda geçmişte 'Nature' dergisinde çıkan çalışmanın sonuçlarını hatırlatan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, “Çalışmada, sigaranın bellek, dikkat, algısal idrak, düşünce, dil ve şuur konusunda kilit rol oynayan beynin en dışındaki ‘gri madde’ olarak nitelendirilen merkezi sinir sisteminin ana içeriğinin daha hızlı kaybına yol açtığı ve sigaranın bırakılmasından sonraki süreçte bu olumsuz etkilerin ortadan kalkabileceği gösterilmişti” diyor ve farklı çalışmaların sonuçlarının bu gerçeği güçlendirdiğine dikkat çekiyor.
SİGARA İÇENLERLE İÇMEYENLERİN FARKI
Bölek, söz ettiği çalışmayla ilgili olarak, “Nature’da 666 gönüllü üzerinde yapılan çalışmada, doz-yanıt ilişkilerini belirlemek için, bir günde içilen sigara paketi sayısı ile sigara içilen yıl ve kortikal kalınlık arasındaki ilişki test edilmişti. Çalışmanın sonucunda sigara içenlerin, hiç sigara içmemiş olanlara göre bilişsel gerilemenin biyolojik belirteçlerinden biri olan daha ince bir kortekse sahip oldukları ortaya konmuştu. Sigarayı bırakmış olanlarla halen içenler karşılaştırıldığında, halen sigara içenlerin sigarayı bırakmış olanlara göre daha ince bir beyin korteksine sahip oldukları gösterilmişti”diyor ve devam ediyor:
SİGARANIN BEYİN ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ YOK EDİLİR Mİ?
“Bu sonuç sigaranın beyin üzerinde sebep olduğu olumsuz etkilerin, sigaranın bırakılmasıyla ortadan kalkabileceğinin kanıtı olarak sunulmuştu. Bulgular, kortikal iyileşmenin, içilen sigara miktarına bağlı olarak birkaç haftalık kısa bir sürede gerçekleşeceğini göstermesi açısından önemli bulunmuştu.”
SİGARA ALZHEIMER İLİŞKİSİ
Yapılan çalışmalarda elde edilen bulgularla, Alzheimer hastalığında varsayılan mod ağının işlevsel bağlantısında görülen bozulma karşılaştırıldığında, sigara içme ve Alzheimer hastalığı riskinin artması arasında, bildirilen ilişkilerle uyumlu bir modelin saptanması da önemli görülüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!