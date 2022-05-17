Çoğumuz risk altındayız! Onu yapmak beyin performansını düşürüyor

Sigara içmenin bilişsel gerilemeyle ilişkisi olduğuna dair çeşitli bilimsel bulgulara ve sigaranın söz konusu bu etkiyi nasıl gerçekleştirdiğine dair çalışmalar gündemden düşmüyor. Bu konuda geçmişte 'Nature' dergisinde çıkan çalışmanın sonuçlarını hatırlatan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, “Çalışmada, sigaranın bellek, dikkat, algısal idrak, düşünce, dil ve şuur konusunda kilit rol oynayan beynin en dışındaki ‘gri madde’ olarak nitelendirilen merkezi sinir sisteminin ana içeriğinin daha hızlı kaybına yol açtığı ve sigaranın bırakılmasından sonraki süreçte bu olumsuz etkilerin ortadan kalkabileceği gösterilmişti” diyor ve farklı çalışmaların sonuçlarının bu gerçeği güçlendirdiğine dikkat çekiyor.

SİGARA İÇENLERLE İÇMEYENLERİN FARKI

Bölek, söz ettiği çalışmayla ilgili olarak, “Nature’da 666 gönüllü üzerinde yapılan çalışmada, doz-yanıt ilişkilerini belirlemek için, bir günde içilen sigara paketi sayısı ile sigara içilen yıl ve kortikal kalınlık arasındaki ilişki test edilmişti. Çalışmanın sonucunda sigara içenlerin, hiç sigara içmemiş olanlara göre bilişsel gerilemenin biyolojik belirteçlerinden biri olan daha ince bir kortekse sahip oldukları ortaya konmuştu. Sigarayı bırakmış olanlarla halen içenler karşılaştırıldığında, halen sigara içenlerin sigarayı bırakmış olanlara göre daha ince bir beyin korteksine sahip oldukları gösterilmişti”diyor ve devam ediyor:

SİGARANIN BEYİN ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ YOK EDİLİR Mİ?

“Bu sonuç sigaranın beyin üzerinde sebep olduğu olumsuz etkilerin, sigaranın bırakılmasıyla ortadan kalkabileceğinin kanıtı olarak sunulmuştu. Bulgular, kortikal iyileşmenin, içilen sigara miktarına bağlı olarak birkaç haftalık kısa bir sürede gerçekleşeceğini göstermesi açısından önemli bulunmuştu.”

SİGARA ALZHEIMER İLİŞKİSİ

Yapılan çalışmalarda elde edilen bulgularla, Alzheimer hastalığında varsayılan mod ağının işlevsel bağlantısında görülen bozulma karşılaştırıldığında, sigara içme ve Alzheimer hastalığı riskinin artması arasında, bildirilen ilişkilerle uyumlu bir modelin saptanması da önemli görülüyor.