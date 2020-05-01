Sigara kullanımı içeriğinde bulunan maddeler nedeniyle birçok hastalığına sebep olan zararlı bir alışkanlıktır. Bağımlılık yapmasından dolayı; kişi alışkanlığından vazgeçemez ve göz göre kendine zarar vermeye devam eder. Sigaranın meydana getirdiği hastalıklar; çoğu zaman ölümle sonuçlanmakta ve kişilerin zor bir hayat yaşamalarına sebep olmaktadır.

Sigara kullanımının ortaya çıkardığı rahatsızlıklar şunlardır;

Bağımlılık ; sigaranın herkesçe bilinen en belirgin özelliği eroin maddesi gibi bağımlılık yapması ve kişiyi günden güne tüketmesidir.

; sigaranın herkesçe bilinen en belirgin özelliği eroin maddesi gibi bağımlılık yapması ve kişiyi günden güne tüketmesidir. Erken yaşlanma ; sürekli sigara kullanan kişilerin deri yapıları bozularak, kırışıklıkların oluşmasına neden olmaktadır.

; sürekli sigara kullanan kişilerin deri yapıları bozularak, kırışıklıkların oluşmasına neden olmaktadır. Diş kayıpları ; dişlerin yapısının bozulmasına, sararmaya ve diş eti çekilmelerine neden olmaktadır.

; dişlerin yapısının bozulmasına, sararmaya ve diş eti çekilmelerine neden olmaktadır. Bel ve sırt ağrıları oluşması ; sigara içenlerin omurilikteki disklerine içmeyenlere oranla çok az oksijen gitmektedir. Bu da şiddetli ağrılara yol açmaktadır.

; sigara içenlerin omurilikteki disklerine içmeyenlere oranla çok az oksijen gitmektedir. Bu da şiddetli ağrılara yol açmaktadır. İlaçlara karşı bağışıklık kazanma ; sigara içenlerde normal dozlar etkili olmamaktadır. Bu yüzden daha yüksek dozda ilaçların alınarak kişinin daha fazla zarar görmesine neden olmaktadır.

; sigara içenlerde normal dozlar etkili olmamaktadır. Bu yüzden daha yüksek dozda ilaçların alınarak kişinin daha fazla zarar görmesine neden olmaktadır. Menopoz ; sigara içen kadınlarda normalden daha erken yaşlarda menopoz dönemine girme riski artmaktadır. Kemiklerin daha çabuk incelmesine ve erimesine yol açmaktadır.

; sigara içen kadınlarda normalden daha erken yaşlarda menopoz dönemine girme riski artmaktadır. Kemiklerin daha çabuk incelmesine ve erimesine yol açmaktadır. İyileşmeyi geciktirme ; bu kişilerde sigaranın içeriğinde bulunan maddelerden dolayı oluşan yaralar daha geç süreli iyileşmektedir.

; bu kişilerde sigaranın içeriğinde bulunan maddelerden dolayı oluşan yaralar daha geç süreli iyileşmektedir. Kısırlık ; sigara kullanan her çiftte bu olasılık yükselmekte, kişilerin çocuk sahibi olma olasılığı oldukça düşmektedir.

; sigara kullanan her çiftte bu olasılık yükselmekte, kişilerin çocuk sahibi olma olasılığı oldukça düşmektedir. Göğüs kanseri riski ; sigara kullanımı bu riski %75 oranında arttırmaktadır.

; sigara kullanımı bu riski %75 oranında arttırmaktadır. Rahim kanseri ; sigara içen kadınların içmeyenlere oranla 3 kat daha fazla bu hastalığı yakalandığı görülmektedir.

; sigara içen kadınların içmeyenlere oranla 3 kat daha fazla bu hastalığı yakalandığı görülmektedir. Prostat kanseri ; sigara kullanmak bu kanser türünün oluşumunda %40 oranında etki göstermektedir.

; sigara kullanmak bu kanser türünün oluşumunda %40 oranında etki göstermektedir. Ağız kanseri ; bu kanser türünün görülmesine etken olan tek şeyin sigara olduğu yapılan araştırmalarla da tespit edilmiştir.

; bu kanser türünün görülmesine etken olan tek şeyin sigara olduğu yapılan araştırmalarla da tespit edilmiştir. Diyabet; sigara kullanımı zaman geçtikçe vücudun insülin salgılama özelliğini yok eder ve bu durumda diyabetin görülmesine neden olur.

sigara kullanımı zaman geçtikçe vücudun insülin salgılama özelliğini yok eder ve bu durumda diyabetin görülmesine neden olur. Erken doğum riski ; hamilelik döneminde sigara kullanımına devam eden her kadında erken doğum oranı ve bebeğin yeterli besin alamamasından kilosuz dünyaya gelme olasılığı çok yüksektir.

; hamilelik döneminde sigara kullanımına devam eden her kadında erken doğum oranı ve bebeğin yeterli besin alamamasından kilosuz dünyaya gelme olasılığı çok yüksektir. Kalp hastalıkları ; içmeyenlere oranla içenlerde kalp krizi geçirme riski 5 kat artmaktadır.

; içmeyenlere oranla içenlerde kalp krizi geçirme riski 5 kat artmaktadır. Amfizrem ; akciğerlerde bulunan alveollerin esnekliğini kaybetmesine neden olan sigaranın bu hastalık nedeniyle ölen kişi sayısının %85’inde etkisi bulunmaktadır.

; akciğerlerde bulunan alveollerin esnekliğini kaybetmesine neden olan sigaranın bu hastalık nedeniyle ölen kişi sayısının %85’inde etkisi bulunmaktadır. Kangren; sigara kullanımı nedeniyle vücutta bulunan oksijen oranının düşmesi nedeniyle kalpten uzakta kalan uzuvlara oksijen iletilmemesi nedeniyle ölmesine neden olmaktadır.

Bu yüzden sigara sizi yavaş yavaş yiyip bitirmeden; siz sigarayı bitirin.