Sıfır Bir 6. sezonu ile final yaparak izleyicisine veda etti. Yayınlandığı ilk günden itibaren hatırı sayılır bir seyirci kitlesine ulaşmayı başaran Sıfır Bir yeni projelerle Blu TV'de sevenlerini bekliyor olacak. Peki, Sıfır Bir Bir Zamanlar Adana 6. sezon final bölümünde neler oldu? İşte Sıfır Bir final bölümünde yaşananlar...

SIFIR BİR YENİ PROJELERLE DÖNÜYOR!

Youtube’da izlenme rekorları kıran, Adana’nın Hürriyet mahallesinde bir grup gencin bu mahallede yaşanmış olaylara dayanarak hazırladığı “Sıfır Bir- Bir Zamanlar Adana'da" dizisi şimdi de Masum ve 7YÜZ gibi yapımlarla oldukça kaliteli işler yapan Blu TV'ye geldi.

SIFIR BİR BİR ZAMANLAR ADANA FİNAL BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Çatışmanın ardından Savaş da Gökhan da birbirlerini arıyor! Anafor'un da hayatını kaybetmesinin ardından Berto intikam yemini etti ve kendi başına iş yapmaya kalkıştı.

Kendisini büyük bir tehlikenin içine atan Berto kurtulabilecek mi? Gökhan, ya var ya yok diyerek Savaşlar'ın üzerine gidiyor!

Sıfır Bir'de artık sona çok yaklaşıldı!

SIFIR BİR NEREDEN İZLENİR?

Efsane dizi Sıfır Bir - Bir Zamanlar Adana'da dizisi, 6. sezon 6. bölümüyle 12 Haziran 2019'da saat 19.00'da Blutv'de hayranlarının karşısında olacak. Diziyi izlemeniz için Blu TV'ye kayıt olmanız gerekiyor.

SIFIR BİR KONUSU NEDİR?

"Savaş, Cio ve Özgür, Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nde doğup büyümüş, 20 li yaşlarında 3 gençtir. Savaş hem yaşı itibariyle, daha da önemlisi cesareti, gözükaralığı, zekası ve kiritik zamanlarda aldığı doğru kararlar nedeniyle ''Abi'' konumundadır. Zamanla bu özelliği sayesinde kendisinden yaşça büyüklerin bile 'Abisi' olacaktır. Cio ise biraz gösteriş meraklısı, gücüyle ve yaptıklarıyla övünmeyi seven, ama bunları bile hep planlı şekilde yapan birisidir. Zekidir. Anlık gibi verdiği tepkiler bile aslında planlıdır ve bir amaca hizmet eder. Hem fiziksel, hem de zihinsel gücünü doğru kullanmaya çalışır. Yaptıkları işlerde kendini arka planda tutabilmeyi iyi becerir. Özgür ise, şair ruhlu, sessiz, sakin birisidir. Aynı zamanda yeri geldiğinde bir o kadar da cani olabilecek bir yapıdadır. Örneğin birisini vursa, öldürdüğünden emin olabilmek için gidip bir de kafasına sıkabilir. Ama yaralı bir kediye yardım edebilmek için de herşeyi yapabilecek birisidir. Soygun ya da hırsızlık gibi işlerde, çoğunlukla parayı alan kişi olmak yerine işin başka bir tarafına yardım eder.Bu üç yakın arkadaşın, bir de yeri geldiğinde kendilerine yardım eden, onlarla suç ortaklığı yapan akrabaları ve arkadaşları vardır. Ama temel kadro çoğunlukla bu üç kişidir. Savaş'ın önderliğinde ve diğerlerinin desteğiyle... Türkiye'de işsizliğin en yüksek olduğu şehir olan Adana'nın Hürriyet Mahallesi gibi bir yerinde büyüyen bir çocuk için fazla seçenek yoktur. Hayatları bir şekilde yasadışı yollara girmiştir. Hırsızlık, gasp, yaralama gibi suçlardan farklı zamanlarda cezaevine girip çıkmışlardır. Yaşadıkları mahallede yasadışı işlerle geçimini sağlayan bir çok grup vardır. Ve tabiki bunların aralarında da bir güç dengesi vardır. Bu denge de diğer herşey gibi değişime uğrar."