Siemens’in yeni gardırop tipi buzdolabı yiyeceklere çok daha fazla alan açıyor

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, salgın öncesinde sık sık yapılan alışverişler, bir defada yapılan yüklü alışverişlere dönüşürken Siemens Ev Aletleri, dönemin ihtiyacına yeni gardırop tipi buzdolabı ile yanıt verdi. Sürdürülebilir teknolojileri estetik tasarımlar ile birleştirerek hayatı kolaylaştıran Siemens Ev Aletleri, geniş hacimli buzdolabı gamına eklediği yeni gardırop tipi buzdolabı ile yüklü market alışverişlerine geniş alanlar açıyor.
Siemens Ev Aletleri’nin yeni iQ500 serisi gardırop tipi derin donduruculu KA93GAI30N buzdolabı, toplam 598 litre kapasitesi ile yiyecekleri muhafaza etmek için gerekli alanı sağlarken ileri teknolojisi sayesinde uzun süre taze tazeliği garanti ediyor.
Büyük şeffaf çekmeceleri ve cam rafları ile mutfaklara şık bir görünüm katan Siemens gardırop tipi buzdolabı, her iki depolama alanını da aydınlatan LED ışıklarıyla kullanıcılarına buzdolabının içerisini net şekilde göstererek aranılan gıdaların kolayca bulunmasını sağlıyor.
- Uzun süren tazelik için ısı dengesini koruyor
Siemens Ev Aletleri’nin gardırop tipi buzdolabında bulunan multiAirflow sistemi, buzdolabının her noktasında dengeli bir soğuma gerçekleşmesini sağlıyor. Değişen dış sıcaklık ve buzdolabı kapısının sıklıkla açılması gibi buzdolabı içerisindeki sıcaklığı etkileyecek durumlarda Siemens’in freshSense akıllı sensörleri devreye girerek buzdolabının ısısını dengeliyor ve gıdalar uzun süre tazeliğini koruyor.
- İçeceklere kolay erişim
KA93GAI30N gardırop tipi buzdolabı, kullanıcılarına depolama alanının yanı sıra yaşam kalitesi açısından da kazanıyor. İki kapılı dev buzdolabının özel bir kapağı sayesinde bar bölmesine kolayca erişilebiliyor. Dondurucu bölmesine entegre su ve buz pınarı, ihtiyaç olduğunda buz kalıpları, kırılmış buz ya da soğuk su sağlayarak, içecekleri zahmetsizce hazırlamaya yardımcı oluyor.
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