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        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale Siemens Türkiye Opera Yarışması'nı Güneş Uluçay kazandı

        Siemens Türkiye Opera Yarışması'nı Güneş Uluçay kazandı

        Türk opera sanatının genç yeteneklerine kapılarını açan Siemens Türkiye Opera Yarışması sonuçlandı.  Bu yıl 26'ncısı düzenlenen ve yetenekli genç sanatçıların kariyer basamaklarında önemli bir fırsat sunan yarışmada birinci Güneş Uluçay, ikinciliği Berke Tükenmez ve Nazlıcan Karakaş paylaşırken üçüncü ise Emre Parlar oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 14:49 Güncelleme: 29.11.2024 - 14:49
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        1998 yılından bu yana düzenlenen ve Türk opera dünyasında önemli bir kariyer basamağı olarak kabul gören “Siemens Türkiye Opera Yarışması” sonuçlandı. Türkiye’de kültür ve sanatın gelişimine önemli katkılar sunan ve yetenekli genç sanatçıların tanınmasına imkân tanıyan organizasyonda dereceye girenler ödüllendirildi.

        Güneş Uluçay
        Güneş Uluçay

        Kadıköy Süreyya Operası’nın büyüleyici atmosferinde gerçekleşen gecede yarışmanın birincisi Güneş Uluçay, ikinciliği paylaşan Berke Tükenmez ve Nazlıcan Karakaş, üçüncüsü Emre Parlar; yarışmanın 2023 yılı birincisi Eda Umay Akan ve 2007 yılı üçüncüsü, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Caner Akgün ile birlikte performanslarını sergilediler.

        Nazlıcan Karakaş
        Nazlıcan Karakaş

        KAZANANLARI KARİYER YOLCULUĞU BEKLİYOR

        Yarışmada dereceye giren gençler, dünyanın en önemli sahnelerinde Türkiye’yi temsil edecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yarışmada ilk üçe giren genç opera sanatçıları için dünyanın önemli müzik okullarında, kariyerlerinde önemli bir imkânlar sunulacak. Yarışmanın birincisi Güneş Uluçay, Komische Oper Berlin'de odisyon ve Dutch National Opera'da odisyon davetinin yanı sıra 3000 Euro para ödülünün, ikincilerden Berke Tükenmez İstanbul Devlet Opera ve Balesi sezonunda bir rol ve 1000 Euro para ödülünün, yine ikinci olan Nazlıcan Karakaş, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sezonunda bir rol, Komische Oper Berlin'de bir rol ve 1000 Euro para ödülünün, üçüncüsü Emre Parlar ise 1000 Euro para ödülünün sahibi oldu. Kazananlar ayrıca Andante Klasik Müzik Dergisi’nde kapak konusu olarak yer alacak. Son olarak İlkim Derin Akdeniz, Jüri Özel Ödülü Dutch National Opera odisyon daveti ödülünün sahibi oldu.

        Emre Parlar
        Emre Parlar

        YARIŞMAYI ÖNEMLİ İSİMLER OYLADI

        Dijitalizasyon ve teknolojiyi sanata da entegre ederek bu yıl yine hibrit olarak düzenlenen yarışmada zorlu değerlendirme uluslararası jüri tarafından gerçekleştirildi. Puanlamalar Siemens Arts Program Sanat Direktörü ve Jüri Başkanı Stephan Frucht, 1998 Siemens Türkiye Opera Yarışması birincisi, Opera Sanatçısı Burak Bilgili, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü, Opera Sanatçısı ve 2007 Siemens Türkiye Opera Yarışması üçüncüsü Caner Akgün, Komische Opera Berlin’den Eva Pons, Dutch National Opera Studio Sanat Direktörü Rosemary Joshua ve Andante Klasik Müzik Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Klasik Müzik Araştırmacısı ve Bariton Ses Sanatçısı Serhan Bali tarafından yapıldı.

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        #Siemens Türkiye Opera Yarışması
        #Güneş Uluçay
        #Nazlıcan Karakaş
        #Berke Tükenmez
        #Emre Parlar
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