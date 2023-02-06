Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem – Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi’nin verilerine göre 1903’ten bu yana Türkiye’de şiddeti 5 ve üzeri 120 deprem meydana geldi.
Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.7 şiddetindeki deprem bu 120 deprem arasında şiddeti en yüksek 3'üncü deprem oldu.
Son 121 yılda şiddeti en yüksek deprem 1939'da Erzincan'da meydana geldi. Bu deprem en fazla can kaybının yaşandığı deprem olarak kayıtlara geçti.
Önceki 4 büyük depremin merkez üsleri ve yaşanan can kayıpları şöyle;
Erzincan
27.12.1939
Şiddet… 7.9
Can Kaybı… 32.968
Muradiye (Van)
24.11.1976
Şiddet… 7.5
Can Kaybı… 3.840
Gölcük (Kocaeli)
17.8.1999
Şiddet… 7.8
Can Kaybı… 17.480
Düzce
12.11.1999
Şiddet… 7.5
Can Kaybı… 763