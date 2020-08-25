Antalya’da dün yaşanan olayda, bir şahsın bir kadını parkta yere yatırıp darbettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Feci olayda, İsmi belirlenemeyen bir erkek, yere yatırdığı kadını tartaklamaya başladı. Şahıs, kadının önce yüzüne, daha sonra da karın bölgesine üç kez vurdu.
Kadın aldığı darbelerle ağlarken, şahsın kadına 'Bağırma' diye vurmaya devam ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayı gören vatandaşların durumu polise bildirdiği öğrenildi. Bir süre sonra şahsın yerdeki kadının elinden tutarak kaldırıp olay yerinden ayrıldığı belirtildi.
İSTANBUL'DA DA BENZER GÖRÜNTÜ
İstanbul Arnavutköy'de de otobüste yolculuk eden bir kişi, bilinmeyen nedenle bir anda yanındaki kadına tokat atarak hakaret etti. Otobüsteki kimsenin müdahale etmediği o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olayda, maske takmadığı için otobüsteki bazı yolcular tarafından uyarılan kişi, bilinmeyen nedenle yanında oturan kadına bir anda tokat attı. Aynı kişi ardından kadınla tartışıp hakaretlerde bulundu.
DÜZENLEMELER NE DİYOR?
Habertürk TV yayınına katılan Ceza Hukuku Uzmanı Prof.Dr. Ersan Şen ise "Şiddete müdahaleye hukuk ne diyor" sorusunu şöyle yanıtladı:
"Bizim bu konuda önümüzde Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Polis Vazife ve Sâlahiyet Kanunu var. Bunlara baktığımızda esasında insanların can ve mal güvenlikleri için kendilerini ve saldırı tehdidi altında kalanları koruma haklarının olduğunu görüyoruz. Ayrıca kolluk kuvvetine bildirme yükümlülüğü de var.
Olay anında bir kişinin saldırıya uğraması durumunda onun haksızlığı da görülüyorsa, o haksızlığın ortadan kaldırılması, o kişinin canının veya malının müdafaa edilebilmesi için saldırıyla orantılı savunmada bulunma hakkı tanınıyor. Ama bu yükümlülük değil. Yani bunu yapabilir misiniz, ne kadar yapabilirsiniz bunları belirlemek için o somut olayın özelliklerine bakmak gerekiyor. Yükümlülük poliste, kollukta zaten var. Vatandaş da yardım edebilir. Ancak yardım etme yükümlülüğü yok. Ama müdahale ettiğinde başkasını müdafaa ettiğinde saldırganı zarara uğrattığında bundan dolayı hukuka uygunluk sebebinden yararlanır."
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