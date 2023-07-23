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        Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde

        Son 1 ay içinde sıcak hava dalgaları tüm Avrupa'da ve Türkiye'de hayatı güçleştiriyor, Rodos Adası yangını gibi pek çok noktada orman yangınları çıkıyor. Hava sıcaklıkları gölgede 48-49°C'ler ulaşınca özellikle İtalya-Yunanistan arasında tarihi rekorlar kırılıyor, çoğu 30-40 yaş civarındaki insanın hayatlarında hissettikleri en sıcak ve boğucu hava koşullarından geçiyoruz. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in haberi...

        Hüseyin Öztel
        hoztel@haberturk.com
        Giriş: 23.07.2023 - 19:35
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        Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde
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        Türkiye’de Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri bu sıcakların arasında serin günler de yaşayabiliyor. Bu hafta başı (pazartesi ve salı) iki normal günümüz var, aslında sıcaklıklar ortalamaların yine üzerinde fakat sadece 1-2°C kadar.

        İstanbul 31°C’ye gerilerken İzmir 37°C, Çanakkale 35°C gibi nispeten dayanılır sıcaklıklara düşüyor. Fakat bu durum sadece 2 gün sürecek, 26 Temmuz Çarşamba itibari ile yeniden bir sıcak dalga, batı ve kuzeybatı bölgeleri esir alacak görünüyor.

        26-27-28 Temmuz bu yazın en sıcak günleri olabilir. Yaşanan son 15 gün özellikle Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu’da dehşet verici bir sıcak hava ile geçti, insan daha ne kadar sıcak olabilir ki diyor. Çarşamba ve perşembe tahmini gün içi en yüksek sıcaklıklar (gölge altında) İzmir: 42°C, Balıkesir 43°C, Aydın 45°C, Antalya 42°C ve Adana 40°C.

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        İstanbul’da ise yaklaşan 2 nispeten ferah günün ardından 26 Temmuz Çarşamba sıcaklıklar yeniden 36-37°C’leri bulacak. Buna havadaki bağıl nemin bunaltıcılığı (ayrıca şehir ısı ada etkisi, dar sokaklar, bazı esmeyen semtler) gibi faktörler eklendiğinde İstanbul’da 45°C hissederiz. İstanbul’da hava ayın 28’inden itibaren 3-4 gün süreyle yeniden 31-32°C’lere geriliyor. Yani Marmara’da sıcaklık dalgalanıyor, güneyde ise pek dalgalanmıyor. Aradaki 2-3°C serinlik 44’leri 40’a indiriyor.

        Bu durum yıl içinde ormanlarımızın “en kuru” olduğu dönem anlamı taşıyor.

        Gelecek hafta da yangın riskimiz kırmızı, en üst seviyede.

        Ağustos ayının devamında da sıcaklarla mücadele, her canlı için zor günler sürecek görünüyor.

        Sıcak hava dalgalarının peş peşe Akdeniz’e sokulmasına yol açan basınç dizilimleri Batı Avrupa’da hayati tehlike oluşturuyor. Yüksek sıcaklık sonucu can kayıpları ve şiddetli sağanaklar ve dolu yağışları (tüm bu ısınma ve bol su buharı ilişkili) Ağustos ayında kapımızı çalmazsa şanslı sayılırız. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da bu pazartesi ve salı kuvvetli yağış geçişleri ve özellikle D. Anadolu’da dolu yağışları görülebilir.

        Su bulmak, serin kalabilmek tüm canlılar için çok zor. Sokak hayvanlarına ve kuşlara içebilecekleri suyu bırakmak (ve tazelemek zira birkaç saatte buharlaşıyor) onlar için kurtarıcı olabilir.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        #HABER
        #hava durumu
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