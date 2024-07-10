Sıcak yaz günlerinde serinlemek için yapabileceğiniz ferahlatıcı yaz tatlısı tarifleri!
Yaz ayları geldiğinde, serinletici ve hafif tatlılar sofraların vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor. Sıcak günlerde ferahlatıcı etkiye sahip olabilecek meyve lezzetlerini, evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz tatlı tarifleriyle bir araya getirdik. Peki, bu tatlılar nasıl hazırlanılır? İşte, çilekli tarttan krem karameline herkesin beğenisini kazanabilecek tatlı tarifleri!
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Yaz sıcağında tatlı krizlerine karşı en iyi çözüm, serinletici ve hafif tatlılar olabilir. İster misafirlerinizi ağırlayın ister sadece kendiniz için özel bir şeyler yapın yaz aylarına özel tatlı tariflerinizle her anınızı tatlandırabilirsiniz. Mangolu sorbeden böğürtlenli panna cottaya kadar yazın favori tatlılarını evinizde kolayca hazırlayabilmeniz için derledik. İşte, adım adım serinletici lezzetlerin yapılışı...
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1. LİMONLU SORBE
Malzemeler:
1 su bardağı su
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı taze sıkılmış limon suyu
1 tatlı kaşığı rendelenmiş limon kabuğu
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Yapılışı:
Su ve toz şekeri bir tencereye koyun. Orta ateşte şeker tamamen eriyene kadar karıştırarak ısıtın. Şurubu ocaktan alın ve tamamen soğumaya bırakın.Soğuyan şuruba, limon suyunu ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyin.
Karışımı geniş bir kaba dökün (metal kap daha hızlı dondurur) ve dondurucuya koyun. Yaklaşık 30-45 dakika sonra, karışımın kenarları donmaya başladığında, bir çatal veya spatula kullanarak karıştırın ve buz kristallerini kırın.
Bu işlemi her 30 dakikada bir tekrarlayın. Bu adım, sorbenin pürüzsüz ve hafif olmasını sağlar. Bu işlemi yaklaşık 3-4 saat boyunca veya karışım tamamen donana kadar tekrarlayın. Sorbeyi kapalı bir kapta saklayarak servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!
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2. BÖĞÜRTLENLİ PANNA COTTA
Malzemeler:
2 su bardağı krema
1 su bardağı süt
Yarım su bardağı toz şeker
1 paket toz jelatin (10 gram)
1 çay kaşığı şekerli vanilin
1 su bardağı taze veya dondurulmuş böğürtlen
2 yemek kaşığı pudra şekeri
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Yapılışı:
Kremayı, sütü ve toz şekeri bir tencerede karıştırarak ısıtın ama kaynatmayın. Jelatini 2 yemek kaşığı soğuk su ile karıştırarak çözülmesini bekleyin. Ardından sıcak krema karışımına ekleyin ve tamamen eriyene kadar karıştırın.
Şekerli vanilini ve karışımı ılımaya bırakın. Panna cotta karışımını küçük kaselere dökün. Buzdolabında en az 4 saat (tercihen bir gece) soğutun.
Böğürtlenleri ve pudra şekerini bir blendere koyarak püre haline getirin. Soğuyan panna cottaların üzerine böğürtlen püresini dökerek servis yapın. Afiyet olsun!
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3. ÇİLEKLİ TART
Malzemeler:
Tart tabanı için:
1,5 su bardağı un
Yarım su bardağı tereyağı (soğuk ve küp şeklinde doğranmış)
1/4 su bardağı toz şeker
1/4 çay kaşığı tuz
1 adet yumurta sarısı
2-3 yemek kaşığı soğuk su
Kreması için:
2 su bardağı süt
Yarım su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı mısır nişastası
2 yemek kaşığı un
3 adet yumurta sarısı
1 çay kaşığı şekerli vanilin
1 yemek kaşığı tereyağı
Üzeri için:
2 su bardağı taze çilek (dilimlenmiş)
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Yapılışı:
Fırını 180 derecede ısıtın. Un, toz şeker ve tuzu karıştırın. Tereyağını ekleyin ve kum kıvamına gelene kadar yoğurun. Yumurta sarısını ve soğuk suyu ekleyip hamuru toparlayın.
Hamuru streç filme sararak buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Dinlenen hamuru tart kalıbına yerleştirin ve çatalla delikler açın. Üzerine pişirme kağıdı ve ağırlık koyarak 15 dakika pişirin. Kağıdı ve ağırlığı çıkararak 10 dakika daha pişirin.
Süt, şeker, nişasta, un, yumurta sarısı ve vanilyayı karıştırarak orta ateşte kıvam alana kadar pişirin. Ocaktan alın ve tereyağını ekleyin. Krema soğuduktan sonra tart tabanına dökün.
Dilimlenmiş çilekleri kremanın üzerine yerleştirin. İsteğe bağlı olarak başka meyvelerle veya hindistan ceviziyle süsleyebilirsiniz. Buzdolabında soğuttuktan sonra servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!
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4. MANGOLU SORBE
Malzemeler:
3 adet olgun mango
Yarım su bardağı şeker
Yarım su bardağı su
1 yemek kaşığı limon suyu
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Yapılışı:
Mangoları soyup çekirdeklerini çıkarın ve püre haline getirin. Şeker ve suyu bir tencerede şeker eriyene kadar ısıtın, ardından soğumaya bırakın.Daha sonra mango püresi, limon suyu ve şeker şurubunu karıştırın.
Karışımı geniş bir kaba dökün ve dondurucuya koyun. Her yarım saatte bir karıştırarak yaklaşık 4-5 saat boyunca dondurun. Sorbeyi kapalı bir kapta saklayarak servis yapın. Afiyet olsun!
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5. KREM KARAMEL
Malzemeler:
Karameli için:
1 su bardağı toz şeker
Çeyrek su bardağı su
Kreması için:
4 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
6 adet yumurta
1 paket şekerli vanilin
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Yapılışı:
Fırını 160 derecede ısıtın. Bu sırada şeker ve suyu bir tavada karamelize olana kadar ısıtın. Renk alana kadar karıştırmadan pişirin. Karameli ısıya dayanıklı kaplara eşit şekilde dökün.
Daha sonra sütü ısıtın ama kaynatmayın. Yumurtaları ve şekeri çırpın. Sıcak sütü yavaşça ekleyin ve sürekli karıştırdıktan sonra şekerli vanilini ekleyin.
Karışımı karamelli kaplara dökün. Kapları bir fırın tepsisine yerleştirin. Tepsiye sıcak su ekleyin, kapların yarısına kadar gelsin. 45-50 dakika veya üzeri hafifçe sertleşene kadar pişirin.
Oda sıcaklığına gelene kadar soğutun, ardından buzdolabında en az 4 saat (tercihen bir gece) soğutun. Servis yapmadan önce bir tabağa ters çevirin. Afiyet olsun!