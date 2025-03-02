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        Haberler Magazin Sibil Çetinkaya, ruhunu uçak moduna aldı

        Sibil Çetinkaya, ruhunu uçak moduna aldı

        Şükrü Özyıldız ile ilişkisi sona eren Sibil Çetinkaya, ruhunu uçak moduna aldığını dile getirerek yeni bir ilişkiye hazır olmadığının altını çizdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2025 - 18:20 Güncelleme: 02.03.2025 - 18:21
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        Ruhunu uçak moduna aldı
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        Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya geçtiğimiz günlerde ilişkilerine son verdi. Ayrılık nedeninin ise Çetinkaya'nın gönlünü Murat Can Akdoğan'a kaptırması olduğu iddia edildi.

        Sibil Çetinkaya, söz konusu iddiayı; "Asla! Öyle bir şey mümkün değil. Murat benim çok eski arkadaşım. Arkadaşımla eğlenebilirim gezebilirim bir yerlerde görünebilirim. Bunlar çok normal şeyler. İlişkim varken de arkadaşlarımla eğleniyordum, şimdi de aynı şekilde devam ediyor" sözleriyle yalanladı.

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        Ayrılık sonrası Şükrü Özyıldız; Kolombiya'ya, Sibil Çetinkaya ise ABD'ye gitti. Çetinkaya, bulunduğu paylaşımla 30'uncu yaşını kutlarken; "Kendinle keyif yapıp ruhunu uçak moduna almak. 30 yaşın bana en güzel hediyesi galiba" ifadesini kullandı.

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        #Şükrü Özyıldız
        #Sibil Çetinkaya

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