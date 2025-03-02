Sibil Çetinkaya, ruhunu uçak moduna aldı

Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya geçtiğimiz günlerde ilişkilerine son verdi. Ayrılık nedeninin ise Çetinkaya'nın gönlünü Murat Can Akdoğan'a kaptırması olduğu iddia edildi.

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Sibil Çetinkaya, söz konusu iddiayı; "Asla! Öyle bir şey mümkün değil. Murat benim çok eski arkadaşım. Arkadaşımla eğlenebilirim gezebilirim bir yerlerde görünebilirim. Bunlar çok normal şeyler. İlişkim varken de arkadaşlarımla eğleniyordum, şimdi de aynı şekilde devam ediyor" sözleriyle yalanladı.