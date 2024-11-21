Sibil Çetinkaya'dan, Şükrü Özyıldız'a: Ben esas oğlanımı buldum
Bir süredir birlikte olan Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya, Esas Oğlan dizisinin galasına birlikte katıldı. Çetinkaya, galadan sevgilisiyle birlikte paylaşım yaptı
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Başrollerinde Şükrü Özyıldız, Hadise ve Seda Bakan gibi ünlü isimlerin yer aldığı GAİN'de yaynlanan 'Esas Oğlan' adlı dijital dizinin galası yapıldı.
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Şükrü Özyıldız, geceye bir süredir birlikte olduğu sosyal medya fenomeni sevgilisi Sibil Çetinkaya ile birlikte katıldı.
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Sibil Çetinkaya, galadaki anları sosyal medya hesabından peş peşe paylaştığı karelerle takipçileriyle buluşturdu.
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Çetinkaya, sevgilisiyle paylaştığı o karelere ise "Ben esas oğlanımı buldum" notunu düştü.
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Şükrü Özyıldız, sevgilisi Sibil Çetinkaya'nın paylaştığı bu karelerin altına kırmızı kalp emojisi bıraktı.
Fotoğraflar: Instagram