        Siber suçlar operasyonu! 170 gözaltı! | Son dakika haberleri

        Siber suçlar operasyonu! 170 gözaltı!

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, 18 il merkezli düzenlenen siber suçlar operasyonlarında 170 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 09:29 Güncelleme: 22.09.2025 - 09:29
        Siber suçlar operasyonu! 170 gözaltı!
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 18 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 170 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 55'nin tutuklandığını açıkladı.

        Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Malatya, Mardin, Mersin, Siirt, Şanlıurfa, Tunceli ve Yozgat merkezli 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Yasa dışı bahis', 'Nitelikli hırsızlık' suçlarına yönelik operasyonlar yapıldı.

        Son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 170 şüpheli yakalandı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 341 milyon TL değerinde 5 adet şirket, 7 konut ve 10 adet araca el konuldu.

        55 TUTUKLAMA

        Şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, kiralık bungalov, hesap kullanımı, yatırım danışmanlığı ve mobilya satışı temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 55'i tutuklandı, 34’ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

        Bakan Yerlikaya, "Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz gereğini yapalım" ifadelerini kullandı.

