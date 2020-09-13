"NE BÜYÜK BİR HAKARET!"

Oyuncu, konuyla ilgili şunları söyledi:

Asıl oyunculuk 30'undan sonra başlıyor. Neden böyle haksızlık yapılıyor? Buna çok kızıyorum. Ne büyük bir hakaret. Hâlbuki ne kadar değerli oyuncularımız var. Niçin projelerde olmasınlar?