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        Haberler Magazin Sibel Taşçıoğlu'ndan özel açıklamalar - Magazin haberleri

        Sibel Taşçıoğlu: Halk beni sokakta kucaklıyor

        Sibel Taşçıoğlu, SHOW TV'de Ömür Sabuncuoğlu'nun sorularını yanıtladı ve 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde canlandırdığı 'Pembe' karakteri hakkında keyifli detaylar paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2024 - 13:25 Güncelleme: 17.03.2024 - 13:25
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        "Halk beni sokakta kucaklıyor"
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        Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Pembe' karakteriyle milyonların sevgisini kazanan başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu, SHOW TV’de Ömür Sabuncuoğlu’nun sorularını yanıtladı.

        Dizide karakterine Alev karakteri tarafından 'Pink' ve 'Pinko' gibi lakaplar takılırken Sibel Taşçıoğlu, setteki lakabının 'Pinko Mama' olduğunu söylerken; “Pembe’nin sevmediğim çok yönü olsa da sempatik bir kadın aslında. Geleneksel Türk annesi olarak görebileceğimiz bir karakter” diyerek Pembe ile kurduğu empatiyi dile getirdi.

        “SOSYAL MEDYA ELEŞTİRİYOR AMA HALK KUCAKLIYOR”

        'Kızılcık Şerbeti’ ile birlikte tanınırlığının arttığını söyleyen Sibel Taşçıoğlu; “Pembe’nin yaptıkları yüzünden sosyal medyada karakter, yerden yere vurulsa da halk, beni sokakta kucaklıyor” dedi.

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        'KIZILCIK ŞERBETİ'NİN SENARYOSUNU 'PİNKO' YAZSA…

        Ömür Sabuncuoğlu, çok sevilen dizinin senaryosunu bir süreliğine Pembe’nin yazmasını hayal etmesini istediği Sibel Taşçıoğlu; “Abdullah Bey'in yeniden Pembe’yi sevmesini sağlardım. Nursema’nın Umut ile ayrılmasını isterdim. Umut’un fakir edebiyatından bıktım. Ayrıca Doğa’ya Pembe’den özür diletirdim” dedi.

        MUTLU EVLİLİĞİNİN FİLM GİBİ HİKÂYESİ

        Eşi Murat Kolçakköstendil’le Bursa Mudanya’da mutlu bir hayat yaşayan başarılı oyuncu aşklarının lisede başladığını söylerken; “Biz kolejden gelen üç kız arkadaştık, Murat da okulun en popüler genciydi. Flörtümüz orda başladı ama üniversite döneminde ben oyunculuk hayaliyle İstanbul’a gidince yollarımız ayrıldı. Yıllar sonra sosyal medyada kardeşini gördüm ve yeniden görüşmemize vesile oldu” dedi.

        Murat Kolçakköstendil’den evlenme teklifi almadığını dile getiren Sibel Taşçıoğlu evlendikten eşinin soyadını da kullanmaya başlayınca resmiyette “Sibel Taşçıoğlu Kolçakköstendil” adını taşıdığını söyledi.

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        #kızılcık şerbeti
        #Sibel Taşçıoğlu

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