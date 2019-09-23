İzmir Büyükşehir Belediyespor'un hentbolcusu milli sporcu, yaptığı açıklamada, "Rakiplerimiz Fransa ve Hırvatistan. Ekol ve güçlü takımlar. Biz de çok genç bir kadroya sahibiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Eleme grubunda çok iyi takımlarla karşılaşacaklarını anlatan Sibel, "Takımın yaş ortalaması 21-22. Yeni yeni birbirimize alışma sürecindeyiz. Bu maçlarda takım olarak daha çok tecrübe kazanacağız." şeklinde konuştu.

"GENÇ TAKIM DAHA DİNAMİK, DAHA GÜÇLÜ"

Zamana ihtiyaçları olduğunu belirten milli hentbolcu, "Genç takım daha dinamik, daha güçlü. Herkes hırslı ve istekli. Herkes mücadele etmeyi seviyor. Başarıya açız. Belli bir süre veremem ama bu takımın iyi yerlere geleceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türk hentbolunun iyiye gitmediğine dikkati çeken kaptan Sibel Kıcıroğlu, "Diğer ülkelere göre biraz daha güç ve oyun anlamında geriden gidiyoruz. Ama hocalarımız, oyuncu arkadaşlarımız elimizden gelen tüm mücadeleyi veriyoruz. İyi olması için her şeyi yapmak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, elemelerde 6. Grup'ta 25 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Fransa, 29 Eylül Pazar günü de Eskişehir'de Hırvatistan'la karşılaşacak.